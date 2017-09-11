Дэвид Блатт: "Нынешняя сборная России похожа на мою команду 2011 года"

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт отметил, что нынешняя команда похожа на ту, что выступала на чемпионате Европы-2011 под его руководством. Россияне на тогдашнем Евробаскете заняли третье место. На проходящем в эти дни чемпионате Европы сборная дошла до четвертьфинала, где встретится с Грецией.

- Эта команда во многом похожа на мою сборную, которая играла в 2011-м. И в той сборной ключевые роли играли Швед, Мозгов и Фридзон. Конечно же еще много работы выполнял Саймон Антонов, - цитирует ТАСС Блатта. - В 2011 мы выиграли девять матчей подряд, пока не потерпели единственное поражение от французов в полуфинале. Но в итоге закончили Евробаскет победой, завоевав бронзовые медали.