Дарио Шарич: "Россия и Испания - главные фавориты Евробаскета-2017"

Форвард сборной Хорватии Дарио Шарич после поражения от России (78:101) в 1/8 финала Евробаскета-2017 отметил, что соперник был сильнее его команды по всем показателям. По его словам, россияне являются одними из главных фаворитов турнира.

– Россия была сильнее по всем показателям, для нас это очень болезненное поражение, – приводят "Известия" слова Шарича. – Решающей стала третья четверть матча, когда мы допустили много промахов, а ваша сборная реализовала практически все свои возможности — во многом благодаря действиям Алексея Шведа. Вы провели очень сильную игру и заслуженно идете дальше. Хочется пожелать сборной России удачи в четвертьфинале. На мой взгляд, Россия наряду с Испанией является главным фаворитом турнира.