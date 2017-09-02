Черногория разгромила Венгрию на чемпионате Европы

Черногория в матче группового турнира чемпионата Европы разгромила Венгрию со счетом 72:48. Самым результативным игроком встречи стал защитник венгров Давид Войвода, набравший 20 очков. У Черногории больше всех набрали Никола Вучевич и Боян Дублевич - по 13 очков.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа C
Черногория - Венгрия - 72:48 (14:11, 25:18, 21:11, 12:8)
Ч: Дублевич (13 + 7 подборов), Вучевич (13 + 7 подборов), Иванович (10).
В: Войвода (20), Перл (13).
It gets forgotten sometimes... but 🏀 is a team sport– FIBA (@FIBA) 2 сентября 2017 г.
📺 https://t.co/1xf8mQCwy7#EuroBasket2017 #Montenegro 🇲🇪, @NikolaVucevic pic.twitter.com/geuWtzXYZ3