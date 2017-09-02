Черногория разгромила Венгрию на чемпионате Европы

Черногория в матче группового турнира чемпионата Европы разгромила Венгрию со счетом 72:48. Самым результативным игроком встречи стал защитник венгров Давид Войвода, набравший 20 очков. У Черногории больше всех набрали Никола Вучевич и Боян Дублевич - по 13 очков.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа C

Черногория - Венгрия - 72:48 (14:11, 25:18, 21:11, 12:8)

Ч: Дублевич (13 + 7 подборов), Вучевич (13 + 7 подборов), Иванович (10).

В: Войвода (20), Перл (13).