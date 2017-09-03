"Будущее баскетбола". 18-летний Дончич провел классный матч против Греции

Защитник сборной Словении Лука Дончич стал самым результативным игроком матча группового турнира Евробаскета против Греции (78:72). На счету 18-летнего баскетболиста 22 очка и пять подборов. Отметим, что Дончич считается одним из самых талантливых молодых игроков мира. Ожидается, что на драфте НБА-2018 защитник "Реала" будет выбран под одним их первых номеров.
⭐️ The future is now! @Luka7Doncic scored 22pts & grabbed 5reb vs 🇬🇷 ! #EuroBasket2017– FIBA (@FIBA) 3 сентября 2017 г.
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