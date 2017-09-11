Боян Богданович: "Стыдно признаваться, но Россия полностью переиграла нас"

Защитник сборной Хорватии Боян Богданович после матча 1/8 финала чемпионата Европы против сборной России (78:101) признал, что в минувшей встрече его команда не показала качественной игры. По его словам, хорваты полностью уступили российскому коллективу.

– Мы не проявили должного желания, – цитирует Blic Богдановича. – Из года в год мы наступаем на одни и те же грабли, проигрывая такие матчи. Речь идет не о тактике, ни о бросках, ни о чем-то еще. Очевидно, у нас нет гордости за страну и нас самих. Каждое лето я приезжаю в команду, надеясь, что что-то изменится.

В матче против сборной России мы не показали качественной игры. Стыдно признаваться, но россияне полностью переиграла нас. Ужас! Это поражение намного хуже, чем проигрыш двухлетней давности от сборной Чехии (59:80 в 1/8 финала Евробаскета-2015. - Прим. "СЭ").