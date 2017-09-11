Боян Богданович: "Мы позволили сборной России слишком много"

Защитник сборной Хорватии Боян Богданович после поражения от России (78:101) в матче 1/8 финала Евробаскета-2017 отметил, что его команда слишком много позволила сопернику. Он также добавил, что нельзя сказать, что он был одинок на площадке.

Отметим, что Богданович записал на свой счет 28 очков во встрече.

– Игра Шведа была для нас самой маленькой проблемой. Мы позволяли сопернику слишком много, – приводит Sportske Novosti слова Богдановича. – Глупо говорить, что я был одинок на площадке, у нас было взаимодействие. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые болели за нас. Если честно, не знаю, что сказать.

В четвертьфинале чемпионата Европы-2017 сборная России сыграет с командой Греции. Встреча пройдет 13 сентября.