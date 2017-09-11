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00:07 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Боян Богданович: "Мы позволили сборной России слишком много"


Защитник сборной Хорватии Боян Богданович после поражения от России (78:101) в матче 1/8 финала Евробаскета-2017 отметил, что его команда слишком много позволила сопернику. Он также добавил, что нельзя сказать, что он был одинок на площадке.

 
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Отметим, что Богданович записал на свой счет 28 очков во встрече.

– Игра Шведа была для нас самой маленькой проблемой. Мы позволяли сопернику слишком много, – приводит Sportske Novosti слова Богдановича. – Глупо говорить, что я был одинок на площадке, у нас было взаимодействие. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые болели за нас. Если честно, не знаю, что сказать.

В четвертьфинале чемпионата Европы-2017 сборная России сыграет с командой Греции. Встреча пройдет 13 сентября.

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