Болельщики целый день праздновали победу сборной Словении на Евробаскете

Сборная Словении в понедельник вернулась с Евробаскета-2017 в Любляну, где ее встретила толпа болельщиков, сообщает Eurohoops. Чествование победителей турнира продолжалось в городе целый день.
Напомним, словенцы впервые в истории стали победителями чемпионата Европы. В финале они победили Сербию со счетом 93:85.
Лидер сборной Словении Горан Драгич опубликовал в Инстаграме видео, поблагодарив фанатов за поддержку.
And the celebrations keep going on in Slovenia! (vid)https://t.co/rSQS1PTgCX– Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 18 сентября 2017 г.