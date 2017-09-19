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10:28 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Болельщики целый день праздновали победу сборной Словении на Евробаскете


Сборная Словении в понедельник вернулась с Евробаскета-2017 в Любляну, где ее встретила толпа болельщиков, сообщает Eurohoops. Чествование победителей турнира продолжалось в городе целый день.

Напомним, словенцы впервые в истории стали победителями чемпионата Европы. В финале они победили Сербию со счетом 93:85.

Лидер сборной Словении Горан Драгич опубликовал в Инстаграме видео, поблагодарив фанатов за поддержку.

 

Thank u 🇸🇮!!!!!! We love you all 🇸🇮🇸🇮💪🏼💪🏼💪🏼🥇🥇

Публикация от Goran Dragic (@the_1_dragon) Сен 18 2017 в 12:52 PDT

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