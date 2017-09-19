Болельщики целый день праздновали победу сборной Словении на Евробаскете

Сборная Словении в понедельник вернулась с Евробаскета-2017 в Любляну, где ее встретила толпа болельщиков, сообщает Eurohoops. Чествование победителей турнира продолжалось в городе целый день.

Напомним, словенцы впервые в истории стали победителями чемпионата Европы. В финале они победили Сербию со счетом 93:85.

Лидер сборной Словении Горан Драгич опубликовал в Инстаграме видео, поблагодарив фанатов за поддержку.