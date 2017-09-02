Богдан Богданович: "Россия и Сербия - две отличные талантливые команды"

Защитник сборной Сербии Богдан Богданович считает, что в игре чемпионата Европы против России его команде стоит действовать в обороне более внимательно, чем в игре с Латвией (92:82). По его мнению, большее количество времени на отдых, по сравнению с соперником, станет преимуществом его команды.

- Не думаю, что это (большее количество времени на подготовку к матчу по сравнению с Россией. - Прим. "СЭ") будет преимуществом, - цитирует официальный канал на YouTube Богдановича. - Очевидно, что мы - две отличные талантливые команды.

- Что вас больше всего беспокоит перед игрой с Россией?

- Нужно начать с более хорошей защиты, чем в игре с Латвией.

Во втором туре Россия сыграет с Сербией. Встреча состоится сегодня, 2 сентября. Начало игры - в 17.00 по московскому времени.