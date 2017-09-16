Богдан Богданович: "Победа над Россией - отличный результат"

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович после победы над Россией в матче 1/2 финала Евробаскета (87:79) поделился эмоциями от выхода в финал. Также он отметил, что для победы в турнире нужно будет проделать еще больше усилий.
- Отличный результат для нас, - цитирует Blic.rs Богдановича. - Это мой первый финал Евробаскета, а также для этого поколения игроков. Я счастлив. Несмотря на многочисленные травмы, мы продолжали верить. Реализация дала нам невероятную уверенность и энергию для таких физических и психических усилий. Поздравляю всех игроков.
Финал? Словенцы отлично играют, они очень неудобный соперник. Словения играет без ошибок. Нам нужно постараться еще сильнее. Мы должны наслаждаться баскетболом.