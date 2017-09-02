Бобан Марьянович: "Сборная России? Швед - потрясающий, а под кольцом у них есть Мозгов"

Центровой сборной Сербии Бобан Марьянович назвал сильной стороной России командные действия. По его мнению, предстоящая игра на чемпионате Европы будет очень тяжелой.

- Мы уже играли с Россией в этом году, они хорошо играли, - цитирует официальный канал РФБ в YouTube Марьяновича. - Будет очень тяжело, нам нужно очень хорошо подготовиться. Они профессионалы, пара ребят уже играла на следующий день, они играли в НБА. Но, конечно, больше времени для отдыха - для нас это хорошо.

Я думаю, они играют командой. Швед потрясающий, а под кольцом у них есть Мозгов, все играют командой.

Во втором туре Россия сыграет с Сербией. Встреча состоится сегодня, 2 сентября. Начало игры - в 17.00 по московскому времени.