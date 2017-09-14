Бобан Марьянович: "Противостоять Мозгову в полуфинале Евробаскета будет очень тяжело"

Центровой сборной Сербии Бобан Марьянович отметил, что его команда с огромной энергией подойдет к полуфиналу чемпионата Европы-2017 против России. Он также добавил, что ему будет тяжело противостоять Тимофею Мозгову.

Напомним, что на групповом этапе турнира Россия победила Сербию со счетом 75:72.

– Против России будет тяжело. Но хорошо, что мы смогли набрать ход и сейчас с огромной энергией подойдем к полуфиналу, – приводит espreso.rs слова Марьяновича. – Мы уже провели 2 игры против россиян этим летом, третья будет самая важная и интересная.

Противостоять Мозгову будет очень тяжело. Это баскетболист НБА. Очень хороший игрок. Но речь идет не только о нашем с ним соперничестве.

Встреча между Россией и Сербией пройдет 15 сентября и начнется в 21.30 по московскому времени.