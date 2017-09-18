Базаревич примет решение о работе в сборной России после беседы с Кириленко

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич примет решение о дальнейшей работе в национальной команде после беседы с главой РФБ Андреем Кириленко. Базаревич принял национальную команду в 2016 году. На чемпионате Европы-2017 россияне заняли четвертое место. Соглашение Базаревича было рассчитано до конца Евробаскета.

- Все зависит от того, когда состоится наш разговор с президентом федерации. Дату мы не намечали, у всех есть телефоны, - цитирует ТАСС Базаревича. - Сейчас чувствую опустошение и легкое разочарование, потому что не смогли завоевать медали. Команда боролась за призовые места, но, к сожалению, может, не хватило удачи, может, какие-то объективные обстоятельства. Мы ехали занимать не четвертое место.