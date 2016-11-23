Багатскис ждет Порзингиса на Евробаскете-2017

Главный тренер сборной Латвии Айнарс Багатскис выразил надежду на то, что форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис и Давис Бертанс из "Сан-Антонио" помогут национальной команде на Евробаскете-2017. Латыши станут одними из соперников России по группе D, матчи которой пройдут в Турции.

– Да, да, я надеюсь, что он сыграет за сборную, – цитирует Eurohoops Багатскиса. – Он и Бертанс – два игрока, которых любой тренер в Европе хотел бы видеть в своей команде. И я не исключение. Не скажу, конечно, что мы выиграем Евробаскет, но с ними двоими сборная сможет замахнуться на что-то серьезное.

Я очень хорошо знаю Турцию и Россию, потому что работал в клубах из этих стран. Считаю, что турок нужно считать фаворитами, ведь они играют дома. Всем известна сила Сербии, но когда Турция играет на своей площадке, она всегда выигрывает медали.

Что касается Латвии, то мы просто собираемся получить удовольствие. Когда мы начинаем подготовку, я всегда говорю команде прекратить хихикать. Нужно сконцентрироваться на работе, играть умно и отдаваться тому, что происходит на площадке.