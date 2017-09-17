Андрей Воронцевич: "Швед мне сказал, что я ему не даю пас. Ответил, чтобы он мне так не говорил"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич после поражения от Испании в матче за третье место Евробаскета рассказал, что было ощущение, что россияне не верят в собственные силы. По его словам, его конфликт с Алексеем Шведом не должен был произойти.

- На фразу Алексея, что я якобы ему пас не даю, я ответил, чтобы он мне такого больше не говорил, - сказал Воронцевич. - Я не из тех, кто специально не дает передачи, и сегодня, вы могли видеть, старался максимально играть на команду. Такие вещи не должны происходить на площадке. Тем не менее, мы друг к другу особых претензий не имеем. Мы поговорили, и тренер нас просто спросил, готовы ли мы играть вместе. Мы сказали, что всегда готовы.

Даже если есть какие-то разногласия, мы знаем друг друга давно. Здесь, конечно, все очень эмоционально, это сказывается. Но мне кажется, что в этом моменте был ключ к нашему рывку - создать критический момент, чтобы получить дополнительных сил. Проигрывая 16 очков, не хотелось ходить по площадке расслабленными. Нужно было завести команду, заставить ребят биться. Если бы мы так начали, были бы медали.

- Команда перенервничала перед игрой?

- Не думаю, что перегорели. Такое ощущение, что мы просто в себя не верим. У нас все есть, все 12 человек могут играть, мы это доказали, как и в матче с хорватами. Все выходили, боролись, отдавались игре до последней капли пота. Выглядели достойно, хочется сказать всем спасибо. Но как я уже говорил после полуфинала, мы не должны начинать играть в баскетбол со второй половины. Встрече идет 40 минут, и с первой мы должны жестко действовать в защите. Их "большие" нас сегодня просто обыграли под кольцом, мы ничего особенно не смогли им противопоставить. (Антон БАБОШИН)