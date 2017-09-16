Андрей Воронцевич: "Сербы были сильнее ментально"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич после поражения от Сербии в полуфинале Евробаскета (79:87) сказал, что команда вышла на площадку немного зажатой и результат матча предопределила психология. Также он считает, что в поединке за 3-е место будет непросто выиграть у Испании.

- Мы чего-то расстраивались после каждого попадания соперника, - отметил Воронцевич. - Но баскетбол никогда не заканчивается 0:0, нужно брать мяч и бежать в нападение. У них очень высокорослые центровые, и надо было быстрее доставлять мяч вперед, чтобы заставлять их трудиться. А то получается так - мы играем пик-н-ролл, а у нас три человека стоят и смотрят, защита отдыхает. Думаю, мы учтем ошибки и в следующем матче будем играть в свой баскетбол. Сейчас можно многое говорить, и каждый по-своему будет прав. Но будет разбор матча - видео покажет.

- Что случилось в первой половине?

- Какая-то зажатость была с самого начала. Может, перегорели. А на этой стадии чемпионата, тем более против такого соперника, исход больше решают не физические кондиции, а моральная составляющая. Кто ментально окажется сильнее, не сломается и будет гнуть свою линию, тот и победит. Считаю, что в этом компоненте сербы сегодня были на порядок выше. Они недаром занимают высокие места на любых турнирах.

- Удастся ли отойти от этого до игры за третье место?

- Нам нужно немного выдохнуть. Конечно, мы понимаем, что впереди последняя встреча, и по всем показателям фаворитом будут испанцы. Но сборной Словении удалось все 40 минут прессинговать, быть на мяче. Думаю, только пахотой можно чего-то достичь. Если мы не будем упираться, у нас просто не будет шансов. (Антон БАБОШИН)