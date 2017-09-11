Андрей Воронцевич: "Против русского духа мало что может устоять"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич считает, что российская команда была очень сплоченной в победном матче 1/8 финала Евробаскета против Хорватии​ (101:78). Также он отметил, что для успешного выступления нужно уметь справляться с эмоциями.

– Как говорит наш тренер, и я с ним согласен, против русского духа мало что может устоять. Мы были сплоченными как никогда. И в следующем матче, несмотря на какие-либо ошибки, промахи, действия судей, когда они свистят не пойми что, мы должны быть всегда вместе. Сегодня помогла и скамейка, и трибуны – думаю, те турецкие ребята, которые после матча подходили за фото, тоже получили удовольствие от баскетбола сборной России.

– Дальше вас ждет сборная Греции во главе с Принтезисом.

– Там не только Принтезис. Наверное, каждый в этой команде может стать лидером. Грецию нельзя недооценивать. Мы можем выступить очень хорошо. Нет таких соперников, с которыми мы бы не справились, но в первую очередь мы должны справиться сами с собой. С большим желанием, от которого иногда эмоции зашкаливают и начинаются какие-то перепалки, лишние разговоры, беседы с судьями. Это нас не красит. Сегодня мы показали себе пример, что можно быть собранными все 40 минут. (Антон БАБОШИН)

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