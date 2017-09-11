Андрей Воронцевич: "Бабурин не ударил в грязь лицом"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич после победы над Хорватией в 1/8 финала Евробаскета (101:78) отметил, что даже те, кто не набрал очков, проделали очень большой объем работы. Также он остался доволен игрой Евгения Бабурина.

- Статистически ты не всегда можешь быть в лидерах. Но те, кто по-настоящему понимают баскетбол, могут видеть ту работу, которую проделывают ребята. Все, даже те, у кого нули на табло. Сегодня на площадку вышел Евгений Бабурин - думаю, это правильное тренерское решение. У нас каждый достоин времени на площадке, и Женя не ударил в грязь лицом. Показал себя как большой профессионал. Все знают, и по сборной, и по клубу, что он всегда играл в хороший баскетбол. Бабурин замечательный снайпер, и когда он промазал сегодня открытый бросок, я ему сказал: "Бросай 50 таких, не сомневайся". Главное, что мы поддерживаем друг друга, и все, кто выходил даже на пять-семь минут, бились как львы. Надо продолжать в том же духе. (Антон БАБОШИН)

Россия - в четвертьфинале Евробаскета. И это круто! //

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