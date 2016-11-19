Андрей Кириленко: "Женская сборная России готова к решению серьезных задач на чемпионате Европы 2017"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что женская сборная России готова к решению серьезных задач на чемпионате Европы 2017 года. В субботу женская сборная одержала победу над командой Швейцарии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2017 года и досрочно обеспечила себе путевку в финальный турнир.

– Команда провела хорошую игру и добилась заслуженной победы, – цитирует ТАСС Кириленко. – Но другого результата я и не ожидал. Мне кажется, что сейчас наша женская сборная выглядит очень солидно и готова к решению серьезных задач. Поздравляю всех девушек, тренеров, персонал команды с выходом на чемпионат Европы.

Пока обе наши сборные (мужская и женская) выступают уверенно, никому не проигрывают и, что главное, показывают действительно серьезный уровень игры и готовность к выступлению на первенствах Европы в следующем году. А мы со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы обе команды прекрасно подготовились и удачно выступили на этих турнирах.