23:07 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Андрей Кириленко: "Женская сборная России готова к решению серьезных задач на чемпионате Европы 2017"

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что женская сборная России готова к решению серьезных задач на чемпионате Европы 2017 года. В субботу женская сборная одержала победу над командой Швейцарии в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2017 года и досрочно обеспечила себе путевку в финальный турнир.

– Команда провела хорошую игру и добилась заслуженной победы, – цитирует ТАСС Кириленко. – Но другого результата я и не ожидал. Мне кажется, что сейчас наша женская сборная выглядит очень солидно и готова к решению серьезных задач. Поздравляю всех девушек, тренеров, персонал команды с выходом на чемпионат Европы.

Пока обе наши сборные (мужская и женская) выступают уверенно, никому не проигрывают и, что главное, показывают действительно серьезный уровень игры и готовность к выступлению на первенствах Европы в следующем году. А мы со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы обе команды прекрасно подготовились и удачно выступили на этих турнирах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3797973

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