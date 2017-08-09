Андрей Кириленко: "Выход в полуфинал будет считаться удачным выступлением России на Евробаскете"

Глава РФБ Андрей Кириленко отметил, что сборная России способна на много не Евробаскете-2017. По его словам, команда нацелена на выход в полуфинал. Турнир стартует 31 августа, наша команда проведет все матчи группового турнира в Стамбуле.

– Евробаскет – непредсказуемый турнир, – приводят "Известия" слова Кириленко. – Тут собрано 8–10 команд, которые в любой день могут обыграть друг друга. Поэтому судьба трофея решается всего в одном матче, у команд нет права на осечку. На мой взгляд, даже несмотря на потерю Карасева, у нас очень боевой состав, способный на многое. Что будет считаться удачным выступлением? Я думаю, что это выход в полуфинал. Надеюсь, ребята покажут свое мастерство в решающие моменты.