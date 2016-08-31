Андрей Кириленко: "Вряд ли кто-то ожидал, что Россия разгромит Боснию"

Глава РФБ Андрей Кириленко отметил вклад болельщиков в успех сборной России в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 против Боснии и Герцеговины (83:54). Также он отметил, что скомканное начало было связано с волнением игроков.

– Отличная атмосфера в семитысячном "Молоте"! Даже было 7 с половиной тысяч человек, – цитирует пресс-служба РФБ Кириленко. – Люди сидели на лестницах, стояли в проходах и неистово поддерживали нашу команду.

Что же касается самой игры, то поначалу игроки немного волновались. То же самое было неделю назад и в Питере на товарищеском матче с Финляндией. Оказывало давление то, что играем дома при большой аудитории.

Но во второй половине забитый до отказа "Молот" погнал сборную России вперед. Об этом мы говорили перед матчем: что поддержка зала будет очень важна. Так в итоге и оказалось. И, кстати, мы сделали все возможное для того, чтобы эта неистовая поддержка сказалась на результате матча. Третья четверть стала переломной. Настоящий разгром! Которого вряд ли кто-то ожидал.