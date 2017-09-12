Андрей Кириленко: "Воронцевич на 100 процентов справился с Шаричем"

Глава РФБ Андрей Кириленко отметил, что форвард сборной России Андрей Воронцевич удачно сыграл против лидера сборной Хорватии Дарио Шарича в матче 1/8 финала Евробаскета-2017. По его словам, это предопределило положительный для россиян исход поединка - 101:78.

– На мой взгляд, Воронцевич на 100 процентов справился с лидером хорватов, – приводят "Известия" слова Кириленко. – Он заставил Шарича совершать атаки, к которым тот не привык, что привело к неподготовленным броскам и потерям. Андрей сделал так, чтобы хорват перестал играть в командный баскетбол, и вовлек его в игру "один в один". В итоге Шарич проиграл эту дуэль и потерял уверенность в себе. Богдановича тоже "давили" — он вынужден был искать свою атаку, а не играть в комбинационный баскетбол. Мы же не сбились на индивидуальные действия, сделав 23 передачи. Забивали практически все: Зубков, Фридзон, Кулагин, Курбанов... Очень порадовал Швед, который много играл на команду.