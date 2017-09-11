Андрей Кириленко: "Успешная игра сборной на Евробаскете-2017 важна для всего российского баскетбола"

Президент РФБ Андрей Кириленко после победы сборной России над Хорватией (101:78) в матче 1/8 финала Евробаскета-2017 отметил, что не сомневается в самоотдаче российских игроков. По его словам, выступление национальной команды отражает положение дел в РФБ.

- Да, у нас не самая сильная команда на турнире, но ребята бьются за честь страны, в каждом игровом моменте выкладываются по максимуму и попытаются сделать все возможное, чтобы дойти как можно дальше, - приводят "Известия" слова Кириленко. - В их самоотдаче я не сомневаюсь.

Успешная игра сборной на Евробаскете-2017 очень важна для всего российского баскетбола. Игра национальной команды – это отражение работы РФБ. За последние два года федерации удалось вернуть себе авторитет и признание на международной арене. Еще недавно РФБ была изгоем. Теперь мы снова полноценные члены ФИБА, наши представители есть в судейском, техническом, юридическом комитетах, мы боролись за проведение женского чемпионата Европы-2019 и подали аналогичную заявку на мужской чемпионат мира-2023. Постепенно погасили все долги федерации, включая задолженности перед судьями, которые при прежней команде целый год работали за спасибо.