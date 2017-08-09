Андрей Кириленко: "У сборной России перед Евробаскетом очень боевой состав даже без Карасева"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что у сборной России в преддверии Евробаскета очень боевой состав даже без Сергея Карасева. Он также добавил, что выход в полуфинал турнира будет считаться удачным выступлением.

- Евробаскет - непредсказуемый турнир, – приводят "Известия" слова Кириленко. - Тут собрано 8–10 команд, которые в любой день могут обыграть друг друга. Поэтому судьба трофея решается всего в одном матче, у команд нет права на осечку. На мой взгляд, даже несмотря на потерю Карасева, у нас очень боевой состав, способный на многое. Что будет считаться удачным выступлением? Я думаю, что это выход в полуфинал. Надеюсь, ребята покажут свое мастерство в решающие моменты.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где их соперниками станут сборные Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.