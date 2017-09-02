Андрей Кириленко: "Такой игры Сербия или Латвия нам не простят"

Президент РФБ Андрей Кириленко после победы сборной России над Турцией (76:73) в первом матче Евробаскета-2017 отметил, что во второй половине команда потеряла концентрацию и отдала мяч в руки сопернику. По его словам, сборные Сербии или Латвии в такой ситуации своего шанса обыграть россиян не упустят.

– Мои поздравления всей сборной! Очень тяжелая, трудовая победа, - приводит пресс-служба РФБ слова Кириленко. - Но, на мой взгляд, в этой игре у нас были две команды. В первой половине отлично играли, во взрослый баскетбол, дисциплинированно, контролировали ход встречи. Естественно, с ошибками, но в целом наша игра смотрелась хорошо.

А после большого перерыва многое изменилось. Я такого не видел давно: когда за короткий промежуток времени мы начинаем терять концентрацию, отдавать мяч в руки сопернику. Причем в ситуациях, которые вовсе того не требовали.

Но даже при всем при этом сборная России смогла довести матч до логичного завершения и выиграть его. Это, безусловно, хороший знак. Что у команды есть характер, и она способна "вытащить" такую тяжелую встречу. Вот только сербы или латыши подобное не простят. Естественно, необходимо стараться демонстрировать ту игру, которая была в первой половине. Если у нас это получится, все будет хорошо.

Еще хотел бы добавить, что до перерыва мы очень агрессивно атаковали. Каждый игрок был заряжен на бросок. Во второй половине порой создавалось ощущение, что главное для нас – вывести мяч. И все! А про то, что нужно еще и забивать, мы нередко забывали.

В любом случае, поздравляю ребят и тренеров с заслуженной победой! Будем объективны: всегда тяжело начинать турниры матчем с хозяевами. Тем более при сумасшедшей поддержке зала, которая не могла не сказаться на нашей сборной. В такой ситуации очень важен результат. И сегодня он был достигнут.