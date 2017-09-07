Андрей Кириленко: "Швед - один из главных претендентов на звание MVP Евробаскета"

Президент РФБ Андрей Кириленко после окончания группового этапа Евробаскета оценил роль в национальной команде Алексея Шведа, его игру на турнире и то, есть ли у команды "шведозависимость". По его словам, баскетболист не только набирает много очков, но и проделывает много другой работы.

- Знаю, что вы любите это слово. Но нельзя же отрицать, что в команде есть лидер, который набирает львиную долю очков. На мой взгляд, он один из главных претендентов на звание лучшего игрока всего турнира. Но несмотря на это, если сейчас Шведа убрать из команды, она просто будет играть по-другому. У нас есть Мозгов, посмотрите, сколько работы он выполняет под кольцом. Мы часто обращаем внимание только на очки, забывая про то, как человек пашет. Сегодн он целый огород выкопал, посадил туда и тыкву, и редьку... Это очень нужный труд, который не всегда заметен. Он "грузит" всех высоких, маленьким ставит заслоны. Оттягивает на себя много внимания, и оставляет свободу остальным. Дима Хвостов в конце совершил три действия в защите, которые фактически выиграли нам матч. Пока у британцев забивал Кларк, все висело на волоске. Но стоило в обороне забрать несколько мячей, и премущество стало комфортным. Технический фол Воронцевича? Я предпочел бы, чтобы его не было, но после него команда сделала рывок. Может, этот момент нам дал толчок, заставил обозлиться, и мы "взорвались".

- И все-таки, как оцените игру Шведа?

- Конечно, он повзрослел. Если раньше он мог позволить себе обидеться и совсем бросить играть, то сейчас, даже когда что-то идет не так, как он планировал, он не останавливается и преодолевает себя. Это хорошо для становления игрока. Ему все-таки 28 лет уже, пора. (Антон БАБОШИН)