Андрей Кириленко: "Швед может играть в несколько раз лучше, чего я ему и желаю уже на Евробаскете"

Президент РФБ Андрей Кириленко убежден, что защитник сборной России Алексей Швед способен сыграть на чемпионате Европы лучше, чем в контрольных матчах перед турниром. По мнению главы российского баскетбола, ключевыми игроками национальной команды на турнире будут Тимофей Мозгов, Виталий Фридзон, Никита Курбанов и Андрей Воронцевич.

– У Шведа была травма, и последняя неделя перед чемпионатом Европы будет во многом определяющей, – цитирует "Р-Спорт" Кириленко. – На турнире в Германии и в последнем матче с Финляндией он выглядел нормально, но может играть в несколько раз лучше, чего я ему и желаю уже на Евробаскете.

Виталий Фридзон? Как капитан команды, он имеет большое влияние на игру. Равно как и Никита Курбанов с Андреем Воронцевичем. Наверное, именно эти игроки наряду с, конечно, Тимофеем Мозговым будут определять картинку игры нашей сборной. На турнире в Казани мне понравился Миша Кулагин. Ему, конечно, пока рановато быть одним из лидеров. Эту роль нужно "забирать" и "примерять" на себя. Мише не нужно бояться брать игру в свои руки. Тем более позиция разыгрывающего позволяет это делать.

Напомним, чемпионат Европы 2017 года пройдет с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии. На групповом этапе сборная России сыграет с Сербией, Великобританией, Латвией, Турцией и Бельгией.