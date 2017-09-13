Андрей Кириленко: "Сборная России уже в четверке, теперь можно чуть расслабиться"

Президент РФБ Андрей Кириленко выразил уверенность, что Россия неслучайно победила Грецию в четвертьфинале Евробаскета (74:69). По его словам, команда вовремя смогла перестроиться по ходу поединка.

- Мы знали, что игра будет сложной, хотите, чтобы в каждом матче побеждали, как с хорватами? - цитирует ТАСС Кириленко. - Греки разрушили наше нападение, но команда смогла собраться в нужный момент, среагировать и перестроиться. Сборная растет, эта победа снимет напряжение с ребят, потому что все, мы в четверке. Теперь можно чуть расслабиться.

Игра была лучшая по характеру, но по сути она одна из худших по началу. Я думал, что мы будем проигрывать 20 очков.

Победа над Грецией - это не случайность. Все благодаря тому, что ребята были одной командой, один за одного.