Андрей Кириленко: "Сборная России уже победила на Евробаскете"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что сборная России показала идеальную игру в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (101:78). По словам руководителя, национальная команда уже отлично проявила себя на турнире.

- Мне кажется, что с хорватами была идеальная игра в плане того, как эта команда выглядит, когда полностью соблюдает установку с самого начала, - цитирует Кириленко официальный сайт РФБ. - Те игры, которые были на групповом этапе, сборная внимательно играла 30-35 минут. Но появлялись какие-то моменты, когда мы теряли концентрацию, начинали выплескиваться эмоции. Матч с Хорватией – пример того, как может играть сборная России, когда сохраняет дисциплину до конца.

Сборная уже победила на Евробаскете. Мы играем в отличный баскетбол. Показываем, что у нас есть команда, и есть правильный подход к тому, что такое национальная сборная страны. Это даже важнее, чем сама игра. Мы ведь играем не только для болельщиков, но и для подрастающего поколения. Оно растет и видит правильное отношение к игре за свою страну, за свою команду.