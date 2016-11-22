Андрей Кириленко: "Сборная России обязана выходить в плей-офф на Евробаскете"

Глава РФБ Андрей Кириленко подчеркнул, что сборная России способна бороться за первое-второе место в группе на Евробаскете-2017. Соперниками россиян по группе будут сборные Великобритании, Сербии, Латвии, Бельгии и Турции.

– Группа достаточно удобная. И это точно не "группа смерти", – приводит официальный сайт РФБ слова Кириленко. – Сейчас уровень европейских команд заметно подравнялся. Есть 5 - 6 сильных сборных, а остальные постоянно обыгрывают друг друга.

В целом, у России хорошие шансы. Если будем играть стабильно и уверенно, сможем побороться за первое-второе место в группе с Сербией и Турцией. А выходить в плей-офф обязаны в любом случае.

Именно стабильности пока не хватает нашей сборной. Но в этом нет ничего удивительного, ведь команду возглавил новый тренер, и она пока находится в стадии становления.