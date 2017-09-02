Андрей Кириленко: "Сборная России может дойти на Евробаскете до самого конца"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко после победы над Сербией (75:72) в матче группового турнира чемпионата Европы остался доволен игрой сборной России. По его словам, команда способно дойти до самой решающей стадии.

– Сегодня была отличная игра. По-моему, это первый за два года матч, когда наша сборная провела дисциплинированно все 40 минут, – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ. – И, что очень приятно, минимум разговоров с судьями, претензий друг к другу, но при этом борьба на каждом метре площадки. Если будем продолжать в таком же ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца.

Команда сделала очень хороший задел. Теперь у нас есть одна неуверенная игра – с турками, и одна – сегодняшняя, уверенная. Но, главное, что есть две победы. Надеюсь, команда будет прибавлять и дальше. И играть более стабильно. А сегодняшний успех дорогого стоит. Это победа над действующими вице-чемпионами мира и вице-чемпионами Олимпийских игр. И такой триумф даст отличный импульс для того, чтобы сборная почувствовала себя увереннее.