Андрей Кириленко: "Сборная России - это команда, за которую хочется болеть"

Президент РФБ Андрей Кириленко подчеркнул, что сборная России прошла чемпионат Европы-2017 с невероятной концентрацией. Он также добавил, что национальная команда показала серьезный и зрелый баскетбол.

Напомним, сборная России проиграла команде Испании (85:93) в матче за 3-е место на Евробаскете.

– На этом турнире свершилось то, что я очень ждал от этой команды и то, к чему мы шли два года, – приводит официальный сайт РФБ слова Кириленко. – Это команда, за которую хочется болеть, за которую приятно переживать и которая может выиграть в любом матче у любого соперника. А это как раз то, что нужно всем, кто любит баскетбол. Что мы в каждой игре имеем шанс победить.

Турнир был очень сложный. Сборная прошла его с невероятной концентрацией. И показала настоящий характер. В трех последних играх она позволяла соперникам уйти далеко вперед, но все равно возвращалась в игру. Мы показали, что можем играть в великолепный баскетбол со Шведом. А в последнем матче – что можем играть и без него. Это дорогого стоит. И команда действительно показывает нашему подрастающему поколению тот баскетбол, который мы хотим видеть. Это прекрасный пример – как нужно бороться, как представлять свою страну и лично себя в национальной команде. Когда у игроков нет безразличия, и все бьются до конца.

Не хватило чуть-чуть, но это, увы, не считается. По игре и сербы, и испанцы, надо отдать им должное, переиграли нашу команду. И если бы мы все-таки победили в этих матчах, это было бы больше чудом, нежели закономерностью.

В любом случае хочу поздравить нашу команду с отличным выступлением! Впереди у нас отборочный турнир к чемпионату мира. Я считаю, что у этой команды есть все шансы, чтобы не только попасть в финальную часть, но и выступить там успешно.

Спасибо всем за то, что они отдали свои силы и свое время национальной команде. И что никто не сачковал, а боролся до конца в любой ситуации. В результате сборная России показала серьезный, зрелый баскетбол.

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