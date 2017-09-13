Андрей Кириленко: "Сборная Греции в первую очередь сильна своим опытом"

Президент РФБ Андрей Кириленко в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета-2017 между сборными России и Греции отметил, что россиянам будет важно правильно реагировать на игру соперника. Он также добавил, что греки умеют играть под давлением и чувствовать момент.

– В первую очередь Греция сильна своим опытом. Слукас, Калатес, Прентезис, Папаниколау, Паппас, Бурусис, Адетокумбо-младший – все эти баскетболисты играют весомую роль в ведущих клубах Евролиги, – приводят "Известия" слова Кириленко. – Они умеют показывать свой максимум под давлением, умеют чувствовать момент, когда можно дожать соперника. Если греческие команды забивают 2–3 раза подряд, то у них включается режим "горячего броска" и они бегут вперед, как ужаленные.

Поэтому нашей сборной важно играть с ними в том же ключе, что и с хорватами. Когда ты контролируешь себя и правильно реагируешь на небольшие провалы, ты не расстраиваешься, не нервничаешь и не начинаешь апеллировать к арбитру.

Нам не привыкать играть в таких условиях. В матче с Турцией против нас болел весь зал, но мы одержали победу. Уверен, что и наши фанаты здорово себя проявят. Огромное им спасибо - они прекрасно поддерживают команду.

Отмечается, что сборную Греции приедут поддержать около 3 тысяч болельщиков, россиян ожидается около 100 человек.

Матч Греция – Россия пройдет сегодня, 13 августа, и начнется в 18.45 по московскому времени.