Андрей Кириленко: "С Базаревичем еще ничего не подписывали"

Гостями "СЭ" стали главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Оба знаменитых в прошлом игрока нашей национальной команды более часа отвечали на вопросы редакции.

– Накануне прошла информация о том, что федерация и главный тренер Сергей Базаревич переподписали контракт…

Андрей КИРИЛЕНКО: – Мы пока ничего не переподписывали, но есть принципиальное соглашение сторон о продолжении сотрудничества и понимание того, как должна развиваться национальная команда. Остается обсудить технические моменты, в ближайшее время мы это сделаем. После окончания турнира наше предыдущее соглашение закончилось, и все подхватили слова тренера о его желании сделать паузу.

Но это была не совсем правда. Выступление на Евробаскете считаем очень достойным и хотим продолжить наши отношения. Впереди – отбор к чемпионату мира. Порадовало, что Базаревич хочет участвовать и в деятельности наших молодежных команд.

Полную версию интервью читайте в ближайшее время в "СЭ"