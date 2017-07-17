Андрей Кириленко: "Россия среди всех резервных сборных входит в тройку лучших команд на континенте"

Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил женскую сборную России с бронзой молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 20 лет). В матче за 3-е место россиянки обыграли Францию – 80:59.

– Поздравляю девушек с успешным завершением Первенства Европы, – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ. – Команда отлично провела турнир и заслужила бронзовые награды.

Анализируя выступления на первенствах Европы этого и прошлого годов, хочется отметить, что Россия среди всех резервных сборных входит в тройку лучших команд на континенте. Пожалуй, мы если и уступаем кому-то, то только Испании. Невероятно, но именно эта сборная останавливала нас на всех четырех турнирах: трижды – в полуфиналах и в 1/8 финала год назад у девушек "до 16 лет". Тем не менее, очевидно, что россиянки вместе с испанками доминируют в женском юношеском баскетболе.

Да и само отставание от испанок невелико. И это хорошо, что во всех возрастах мы бьемся с самыми лучшими командами. Наши девушки доказывают своими результатами, что у нас растет хорошая смена. Причем вместе с игроками прогрессируют и наши тренеры.

Конечно, жаль, что вчера в полуфинале нам не хватило чуть-чуть, чтобы догнать соперниц. В любом случае, наши девушки – молодцы! Хотелось бы пожелать им удачи в предстоящем клубном сезоне и достойных ролей в своих командах, чтобы они могли расти и дальше.