Андрей Кириленко: "Рады досрочному выходу на Евробаскет, но не стоит недооценивать соперников"

Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил мужскую сборную России с путевкой на Евробаскет-2017. Также он отметил важность того, что она была добыта благодаря победам над не самыми сильными оппонентами.

– Мы очень рады, что досрочно заняли в своей группе первое место и стали участниками Евробаскета. Но соперников не надо ни переоценивать, ни недооценивать, – цитирует пресс-служба РФБ Кириленко. – Для нашей обновленной сборной это был очень хороший опыт. Особенно учитывая тот факт, что на последних чемпионатах Европы у нас было немало осечек как раз с соперниками такого уровня.

Российская национальная команда благодаря этим победам должна почувствовать уверенность в своих силах. В сборную возвращаются прекрасная атмосфера и победный командный дух. И, конечно, очень важны домашние встречи: они позволяют игрокам сборной почувствовать единение со своими болельщиками.

Теперь нам остается спокойно дождаться последнего в этом сезоне матча в Краснодаре. Не сомневаюсь, что болельщики получат от игры в нем российской сборной истинное удовольствие.