Андрей Кириленко: "После неудачи на Евробаскете победа на Кубке мира вернула любовь и интерес к баскетболу"

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко​ отметил, что победа женской сборной России по баскетболу в формате 3x3 на Кубке мира отчасти компенсировала неудачу российской команды на чемпионате Европы.

Женская сборная России впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3. Ранее женская сборная России проиграла команде Греции в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.

– Поздравляю наших девушек с заслуженной победой, они молодцы, – цитирует Кириленко пресс-служба РФБ. – Всего две недели назад баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта. Ему уделяется большое внимание, на трибунах собирается много народу. И это здорово, что именно в такой момент, когда был получен олимпийский статус, наши девушки показали, что они лучшие в мире.

Сейчас фактически мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта. А после вчерашней неудачи на Евробаскете наша чемпионская команда вернула любовь и интерес к баскетболу. Получились два очень разных дня – от расстройства до большой радости и гордости за нашу сборную.