Андрей Кириленко: "Отбор Евробаскета – наш уровень"

Глава РФБ Андрей Кириленко в интервью пресс-службе организации отметил, что ему импонирует подход главного тренера мужской сборной России Сергея Базаревича. Также он признался, что по ощущениям национальную команду приходится собирать с нуля.

– Не стала ли сила соперников причиной того, что сборная России так и не сыграла в полную силу? И не вызывает ли опасение тот факт, что Швеция и Босния – не самые грозные соперники, а на Евробаскете будут куда более сильные команды?

– Не нужно забывать, что многие команды подошли к отборочному турниру не в полных составах. Да и мы по разным причинам потеряли нескольких ведущих игроков – Шведа, Фридзона, Курбанова. Никита, к слову, в любом случае входит в состав нашей сборной. Да, у него не получилось в этом году. Но это не значит, что он не будет нужен в следующем или через год – Курбанов находится в нашей обойме. У нас на отборочный турнир осталось 13 человек. А с учетом первого открытого лагеря готовились 25. Всем, кто по разным причинам не сыграл в отборе, огромное спасибо: несмотря ни на что, они, сжав зубы, пахали. Это очень важно для климата внутри команды, закладки основ. Потому что на сегодняшний день я чувствую, что мы словно собираем команду с нуля. И закладываем фундамент в то, как должна восприниматься сборная России – та, за которую хочется болеть, которую хочется поддерживать.

По своей силе мы сейчас там, где мы есть. И не нужно заниматься самообманом. Сборная России не на Олимпиаде, а играет отборочный турнир к чемпионату Европы. Это наш уровень. Если хорошо выступаем на этом уровне, выходим на Евробаскет и уже там будем смотреть, где сейчас находимся. Главная задача для меня – построить боеспособный коллектив, который в любых условиях будет оставаться "крепким орешком" и который только растет и улучшается. Но ни тот, который при первой возможности – бах и рассыпался. И неважно, кто в составе. Из 12 человек, которые есть, необходимо выжимать максимум того, что они могут. Мне нравится подход Сергея Базаревича. Он дает шанс не только лидерам, но и ребятам, которые не входят в основной состав сборной. Это делается с прицелом на будущее. А для игроков это уникальная возможность, получив заряд в сборной, начать клубный сезон с другими мыслями и в другом статусе.