Андрей Кириленко: "Не нужно обольщаться после столь крупной победы над Черногорией"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что женская сборная России способна прибавить в следующих матчах. В понедельник россиянки обыграли Черногорию (78:54) на чемпионате Европы и вышли в 1/8 финала. В первом раунде плей-офф наша команда сыграет против Греции.

- Поздравляю нашу сборную с выходом в плей-офф! - приводит пресс-служба РФБ слова Кириленко. - Конечно, пока команда играет нестабильно. Но видно, что она способна прибавлять в следующих матчах. Только не нужно обольщаться после столь крупной победы над сборной Черногории, не нужно недооценивать соперников в дальнейшем. Сегодня все равно была сложная игра. Особенно в ее начале. И я очень рад, что девушки смогли собраться и показать в концовке свой истинный уровень.