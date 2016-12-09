Андрей Кириленко: "Нашей сборной досталась нормальная группа"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что в групповом турнире чемпионата Европы 2017 года все зависит от женской сборной России. по итогам жеребьевки команде достались Латвия, Черногория и Бельгия.



– Нашей сборной досталась нормальная группа. Соперники – достаточно ровные проходимые команды, среди которых нет европейских топ-сборных, – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ. Теперь все зависит только от нас – насколько хорошо удастся подготовиться к Евробаскету. У России сейчас молодая женская сборная. Но, естественно, ее задача – бороться за самые высокие места.