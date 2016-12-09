23:54 9 декабря | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Андрей Кириленко: "Нашей сборной досталась нормальная группа"

0
0
0

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что в групповом турнире чемпионата Европы 2017 года все зависит от женской сборной России. по итогам жеребьевки команде достались Латвия, Черногория и Бельгия.

– Нашей сборной досталась нормальная группа. Соперники – достаточно ровные проходимые команды, среди которых нет европейских топ-сборных, – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ. Теперь все зависит только от нас – насколько хорошо удастся подготовиться к Евробаскету. У России сейчас молодая женская сборная. Но, естественно, ее задача – бороться за самые высокие места.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ