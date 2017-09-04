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22:25 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Андрей Кириленко: "Многие небезосновательно говорили, что Россия не выйдет из группы"


 
Сегодня. Стамбул. Бельгия – Россия – 67:76. В атаке Алексей ШВЕД (справа).Как России попасть в финал Евробаскета-2017. Объясняет Станислав Еремин

Президент РФБ Андрей Кириленко после победы сборной России над Бельгией (76:67) на Евробаскете отметил, что турнир стала более интересным для болельщиков. Подопечные Сергея Базаревича одержали третью победу на турнире и вышли в плей-офф турнира.

– Многие говорили, что мы можем не выйти из группы, и небезосновательно, – сказал Кириленко. – Действительно, в последние пять лет у нас был провал, и мы не играли на том уровне, на котором можем. Да и на этом турнире первые два матча закончились с преимуществом в три очка – пара атак, и все могло повернуться в другую сторону. Сегодняшняя игра тоже получилась достаточно плотная, фактически, мы победили в последние пять минут. Я еще перед турниром говорил, что уровень баскетбола в Европе подтянулся, и команд 12 могут обыграть друг друга. Примеров тому много – в Израиле вообще сумасшедшая группа, все друг друга обыгрывают. И у нас еще непонятно, кто какое место займет. Для болельщиков это очень интересно, а для игроков – нервно и энергозатратно. (Антон БАБОШИН)​

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