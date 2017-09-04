Андрей Кириленко: "Какая проблема первого номера, если у нас там играет Швед?"

Глава РФБ и чемпион Европы-2007 Андрей Кириленко сказал, что на нынешнем Евробаскете каждый игрок сборной России понимает свою роль в команде и не согласился с теми, кто считает ее слабым местом позицию разыгрывающего. Сегодня россияне обыграли бельгийцев (76:67) и досрочно вышли в плей-офф турнира.

- Проблема первого номера? Какая проблема, когда у нас первый номер Алексей Швед? (улыбается). На самом деле, у нас есть три игрока, которые могут выводить мяч, и Дима Кулагин, который со второго номера в определенный момент может быть плеймейкером. Поэтому за эту позицию я спокоен.

- Не считаете, что у команды короткая скамейка?

- Мне нравится, что мы вообще используем запасных. На турнире в принципе не так много команд, которые задействуют столь широкую ротацию. У нас только Евгений Бабурин почти не выходит, а остальные получают время. Миша Кулагин в меньшей степени, остальные играют. Причем, что важно, каждый понимает свою роль. Даже Володя Ивлев, который сегодня не играл, знает, что он - большая часть команды, и в предыдущих двух встречах при другой ротации принес огромную пользу в защите. Нападал на центровых соперника, устраивал вокруг них такое торнадо. Такие баскетболисты, чернорабочие необходимы команде. (Антон БАБОШИН)