Андрей Кириленко: "Хочется видеть российские сборные в призерах Евробаскетов"

Президент РФБ Андрей Кириленко выразил надежду, что мужская и женская сборные России попадут в призеры чемпионатов Европы-2017. Женский турнир пройдет в Чехии с 16 по 27 июня, мужской - в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии с 31 августа по 17 сентября.

- Какие цели будут поставлены перед сборными на женском и мужском Евробаскете?

- Конечно, мне бы хотелось видеть обе команды в числе призеров. Мужской сборной будет тяжелее, потому что все-таки мы пока еще не в когорте топовых команд. Но мне бы хотелось в любом случае, чтобы с командами-середнячками мы играли уже уверенно. На прошлом чемпионате Европы, как вы помните, мы с ними частенько "барахтались". Мне хочется, чтобы мы уверенно их побеждали, показывали превосходство с первых минут.