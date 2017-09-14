Андрей Кириленко: "Думал, сборная России будет проигрывать Греции 20 очков к перерыву"

Глава РФБ Андрей Кириленко после победы сборной России в матче 1/4 финала Евробаскета против Греции (74:69) похвалил игроков национальной команды за проявленный характер. Россияне вышли в полуфинал, где встретятся с Сербией.

- Сегодня была худшая игра по подходу к ней, особенно первая половина. Я думал, мы будем очков 20 проигрывать к перерыву, - сказал Кириленко. - Но лучшая по характеру. Я видел, как мы порой ни шатко ни валко порой преодолеваем трудности. А здесь - через зубы, через травмы Димы Кулагина, который с травмой выходит, борется и на последних секундах помогает Воронцевичу снять подбор. Такие игры и создают команду. Раньше можно было говорить об удаче, что мы кого-то победили случайно. Но этот матч - не случайность. Он показал, что если команда держится друг за друга, то может выигрывать в тяжелых ситуациях. (Антон БАБОШИН)