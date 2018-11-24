Андрей Кириленко: "Боломбой вырос с кусочком русской культуры в сердце"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о том, готов ли Джоэл Боломбой выступать за сборную России.

- Боломбой готов к выступлениям за сборную России?

– Думаю, что технически готов. Физически – вопрос к штабу ЦСКА. В разговоре, который у нас состоялся еще пару месяцев назад, Джоэл сказал, что рад быть в России и рад стать частью сборной России. Вспоминал много случаев, связанных со своей мамой-россиянкой. Как он рос, как воспитывался. Сейчас, после 20 лет вдали от России, у него появилась возможность встретиться со своей сестрой. Это очень эмоциональный момент. И, конечно, он вырос с кусочком русской культуры в сердце, что очень важно. (Игорь Барышев).

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