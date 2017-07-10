09:32 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Анастасия Логунова стала самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу 3х3

Россиянка Анастасия Логунова признана самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу 3х3, сообщает официальный сайт РФБ. Женская сборная России вчера обыграла Испанию (22:14) в финале турнира и завоевала золотые медали во второй раз в истории. Логунова стала вторым бомбардиром ЧЕ, набрав 32 очка, а также записала на свой счет девять очков в решающей встрече.

Напомним, что ранее МОК принял решение о включении баскетбола 3х3 в программу летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2017/07/09/zhenskaya-sbornaya-2017-chempionki-mira-stali-luchshimi-i-v-evrope/

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