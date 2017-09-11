Аллей-уп Воронцевича - лучший момент дня на Евробаскете

ФИБА опубликовала очередной топ-5 лучших моментов игрового дня чемпионата Европы. Первое место занял аллей-уп форварда сборной России Андрея Воронцевича в матче 1/8 финала плей-офф против команды Хорватии (101:78). Результативную передачу на Воронцевича сделал защитник Алексей Швед.

В четвертьфинале россияне сыграют с Грецией. Встреча состоится 13 сентября и начнется в 18.45 по московскому времени.

Теперь - Россия против Греции. Сетка плей-офф Евробаскета-2017 // Почему Россия может выиграть Евробаскет