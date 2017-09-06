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10:10 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Аллей-уп Мозгова вошел в топ-5 моментов дня на Евробаскете

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Аллей-уп центрового сборной России Тимофея Мозгова в матче группового турнира Евробаскета-2017 против Латвии (69:84) вошел в пятерку лучших моментов дня на турнире по версии ФИБА. Результативную передачу на Мозгова сделал Алексей Швед.

Отметим, что поражение от Латвии стало для россиян первым на турнире.

В заключительной встрече группового турнира сборная России сыграет с Великобританией. Матч состоится 7 сентября, начало – в 14.30 по московскому времени.

"Мозгов - убийца единорогов"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ilvladd

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10:55