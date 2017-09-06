Аллей-уп Мозгова вошел в топ-5 моментов дня на Евробаскете

Аллей-уп центрового сборной России Тимофея Мозгова в матче группового турнира Евробаскета-2017 против Латвии (69:84) вошел в пятерку лучших моментов дня на турнире по версии ФИБА. Результативную передачу на Мозгова сделал Алексей Швед.
Отметим, что поражение от Латвии стало для россиян первым на турнире.
В заключительной встрече группового турнира сборная России сыграет с Великобританией. Матч состоится 7 сентября, начало – в 14.30 по московскому времени.
.@JValanciunas (🇱🇹), Mozgov (🇷🇺), @TheARandolph (🇸🇮), @DarioSaric (🇭🇷) and @MarkkanenLauri (🇫🇮) welcome you to today's 🔝5️⃣! #NikeTopPlays pic.twitter.com/4koMZHB2iz– FIBA (@FIBA) 6 сентября 2017 г.
ilvladd
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10:55