Аллей-уп Мозгова вошел в топ-5 моментов дня на Евробаскете

Аллей-уп центрового сборной России Тимофея Мозгова в матче группового турнира Евробаскета-2017 против Латвии (69:84) вошел в пятерку лучших моментов дня на турнире по версии ФИБА. Результативную передачу на Мозгова сделал Алексей Швед.

Отметим, что поражение от Латвии стало для россиян первым на турнире.

В заключительной встрече группового турнира сборная России сыграет с Великобританией. Матч состоится 7 сентября, начало – в 14.30 по московскому времени.

"Мозгов - убийца единорогов"