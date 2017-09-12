Алексей Швед: "Я повзрослел? Да, мне 28 лет"

Защитник сборной России Алексей Швед в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета с Грецией подчеркнул, что готов к жесткой игре. Лидер россиян пообещал выложиться по-максимуму.

– Греки в предматчевых разговорах называют вас самым опасным игроком российской сборной. Готовы к повышенному вниманию на площадке и предельно жесткой опеке?

– Я готов играть жестко. Здесь все так играют.

– Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что вы повзрослели. Сами это чувствуете?

– Да, мне уже 28. Не хочу себя оценивать, пусть это делают другие. Я же стараюсь играть по максимуму каждый раз. (Антон БАБОШИН)

Напомним, что встреча Россия – Греция состоится завтра, начало – в 18.45 по московскому времени.