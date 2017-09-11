Алексей Швед: "Все ребята в сборной сыграли хорошо"

Защитник сборной России Алексей Швед после победы над Хорватией (101:78) в матче 1/8 финала Евробаскета выразил уверенность, что команде под силу прибавить в игре 1/4 финала против Греции. Швед стал самым результативным российским игроком в поединке, набрав 27 очков и сделав 12 передач.

- Мы очень хотели выиграть, иначе пришлось бы ехать домой, - сказал Швед. - Мы остаемся здесь и постараемся продолжить в том же духе. Но дальше будет только тяжелее. Сегодня все ребята хорошо сыграли. Мы были командой, наверное, это и дало результат. Главное, мы выиграли. Осталось несколько матчей, надо собраться и отдать все, что у нас есть. Мы постараемся сохранить ту игру, которую показали сегодня, потому что хотим радовать болельщиков, своих родных, семьи и всех, кто переживает за российский баскетбол.

- Есть еще резервы для улучшения игры?

- Конечно. Всегда есть, что улучшать. В любой встрече, как бы идеально ты ее ни провел, есть моменты, в которые можно было сыграть лучше. (Антон БАБОШИН)