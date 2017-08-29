Алексей Швед: "У меня нет никакой паники в преддверии Евробаскета"

Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед отметил, что первой целью национальной команды на чемпионате Европы является выход в плей-офф. Он также добавил, что на турнире сборная покажет свои лучшие качества и сыграет на максимуме.

- Как оцените готовность сборной к Евробаскету?



– Сейчас мы играем намного лучше, чем в начале подготовки, – приводит официальный сайт "Химок" слова Шведа. – В Германии мы проиграли все матчи, но во всех встречах могли победить. На этом особо не зацикливаемся и не задумываемся, наша цель – Евробаскет, к которому, я надеюсь, мы подойдем в оптимальном состоянии, а задачи уже будем решать на месте. Первая цель – выход в плей-офф, затем стараться постепенно продвигаться все дальше и дальше.



- Что не получилось в концовках матчей с Германией, Сербией и Польшей во время турнира в Гамбурге?



– Это был подготовительный период, и на тот момент результат не имел особого значения. Конечно, мы хотим выигрывать, но у тренера есть свои задачи. Он хочет быть уверенным, кого именно ему нужно взять на Евробаскет. Думаю, на чемпионате Европы мы покажем свои лучшие качества и сыграем на максимуме. По крайней мере, у меня нет никакой паники. Я вижу, что мы прибавляем, набираем форму, много тренируемся. Надеюсь, к турниру мы подойдем в хорошем состоянии.

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная России в группе D сыграет с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии.